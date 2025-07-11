ABB, TBMM'deki Salgın İddialarını Yalanladı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'TBMM'de yaşanan salgının içme suyundan kaynaklandığı' iddialarına ilişkin, "Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiştir ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" açıklamasını yaptı.

ABB, TBMM'de yaşanan salgınla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan 'salgının içme suyundan kaynaklandığı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Öncelikle ASKİ Genel Müdürlüğünce vatandaşlarımıza sağlanan içme suyunun kalitesi ASKİ ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından sürekli kontrol edilmektedir. 2024 yılında yaklaşık 100 bin adet numune analiz edilmiş ve su kalitesi sürekli izlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları periyodik olarak ASKİ internet sitesinde yayımlanmaktadır. Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiştir ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Analiz sonuçlarına internet sitesinden ulaşılabileceği belirtilirken, "Bununla birlikte, bahse konu iddialar sonrası, TBMM'nin de içinde yer aldığı bölge yeniden incelenmiştir ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Ayrıca Meclis dışında o bölge genelinde herhangi bir şikayet tarafımıza vatandaşlar tarafından iletilmemiştir" denildi.