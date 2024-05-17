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ABB Spor Kulübü, milli sporcu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesini feshetti

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB Spor Kulübünün, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesine tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB Spor Kulübünün, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesine tepki gösterdi.

ABB Meclisi, Büyükşehir Belediye Konferans Salonu'nda mayıs ayı son oturumunu gerçekleştirmek için Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında toplandı.

Geçen ayın toplantı tutanak özetini okuyarak oturumu açan Işık, gündemdeki maddeleri ve soru önergelerini oylamaya sundu.

Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcu Sude Nur Çakır'ın, Avrupa Şampiyonu olduğunu anımsattı.

Çakır'ın şampiyona sonrasında duruşuyla örnek bir sporcu olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Bu kardeşimiz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile görüşerek, tebrikleri kabul etmiştir. Bunun neticesinde kulübünden hiçbir açıklama yapılmadan, belediye spor kulübü tek taraflı olarak milli sporcumuzun sözleşmesini feshetmiştir. Bir defa bu durumun özellikle de 19 Mayıs'ı yaşadığımız bu günlerde doğru bir tavır ve tutum olmadığını milletimizle paylaşmak istiyorum. Burada Sayın Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları konuşmalarında 'Biz seçildikten sonra parti rozetimizi çıkardık, Türk bayrağı taktık.' diyorlar. Ancak sadece parti rozetini çıkarıp, yakanıza Türk bayrağı rozeti takmak sizi rozetsiz, tarafsız bir belediye başkanı yapmaz. Önemli olan aklınıza, gönlünüze taktığınız rozettir. Bugünkü bu uygulama ile belediye yönetiminin aklına ve gönlüne nasıl bir rozet taktığını biz de gördük ve milletimiz de görmüştür."

ABB Spor Kulübü yönetiminin bu tavrından geri adım atmasını isteyen Yalçın, "Biz buradan çağrımızı ABB Spor Kulübüne iletmek istiyoruz. ABB Spor Kulübü geri adım atmazsa bizler kardeşimize sahip çıkacağız. Bu kardeşimiz dünya şampiyonalarında nice bilekler bükecektir, biz onu sahipsiz bırakmayacağız." dedi.

Öte yandan, ABB iştiraki PORTAŞ AŞ'nin hesaplarının incelenmesi için komisyon kurulması çağrısında bulunan Yalçın, konuşmasını ABB'nin borçları ve kredileri hakkında değerlendirmelerde bulunarak sonlandırdı.

Gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da Yalçın'ın kredi ve borçlar hakkındaki değerlendirmelerine cevap verdi, milli sporcu Sude Nur Çakır hakkındaki sözlerini ise yanıtsız bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Nur Çakır AK Parti Ankara Spor Politika Spor Güncel Haberler

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