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Abb'nin En Büyük Robotik Fabrikası Shanghai'da Faaliyete Geçti

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Abb'nin En Büyük Robotik Fabrikası Shanghai'da Faaliyete Geçti

SHANGHAİ, 2 Aralık (Xinhua) -- İsviçreli teknoloji devi ABB, Cuma günü Shanghai'da "robotların robotları yaptığı" en büyük ve tam otomatik robotik fabrikasını resmen açtı.

SHANGHAİ, 2 Aralık (Xinhua) -- İsviçreli teknoloji devi ABB, Cuma günü Shanghai'da "robotların robotları yaptığı" en büyük ve tam otomatik robotik fabrikasını resmen açtı.

Şirket, Pudong Yeni Bölgesi'ndeki mega fabrikanın ABB'nin dünya çapındaki en büyük robotik araştırma ve geliştirme, üretim ve uygulama üssü olduğunu bildirdi. Fabrika, 150 milyon dolarlık bir yatırımla 67.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

ABB, dünya çapındaki üç ABB Robotik fabrikasından biri olan ve mevcut tesisin yerini alan Shanghai'daki yeni tesisin Asya'daki müşterileri destekleyeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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