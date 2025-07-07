ABB Meclisi temmuz ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, temmuz ayının birinci birleşimini gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet diledi.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Birleşimde, Polatlı Belediyesinin 2025 mali yılı ek bütçesine ilişkin, ABB ile Endonezya'nın Başkenti Cakarta arasında kardeş kent protokolü düzenlenmesine, ABB ile Guatemala arasında kardeş kent protokolü düzenlenmesine, belediye demirbaşına kayıtlı 18 tabancanın ilgili ve yetkili kuruma bedelsiz olarak devredilmesine, mülkiyeti Gölbaşı Belediyesine ait Bahçelievler Mahallesi 128028 ada 1 parselde Cemevi ve Kültür Merkezi yapılması konusunda ortak hizmet projesi düzenlenmesine ve 2026'da verilecek Yaşlı Serbest Kartı, TÜİK Kartı, Kamu Seyahat Kartı ve Öğretmen Pasosu'ndan alınacak vize bedellerine ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, oturumu yarın toplanmak üzere kapattı.