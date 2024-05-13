Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Birinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mayıs ayı birinci toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı. Toplantıda, önceki birleşim tutanak özeti ve önergeler okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Işık'ın, belediyenin envanterinde bulunan aracın bir yıl süreyle Yenimahalle Belediyesinin emrinde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin başkanlık yazısını okumasının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın söz alarak, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu'na "Bir tane 2014 model kamyon. Bunun bir özelliği mi var, merak ediyorum." sorusunu yöneltti.

Ardından söz alan Neslihanoğlu, "Bu araç, kültür hizmetlerinde kullandığımız bir seyyar sahne aracı. Bu yıl 6. yılı olacak. Daire başkanlığımız da bir yıl süreyle uzatıyor. Rutin gönderilen bir araç." yanıtını verdi.

Gündem dışı söz alan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'ın geçen hafta sosyal medya üzerinden, Portaş şirketine asılsız iddialarda bulunduğunu söyledi.

Portaş'ın kapısının herkese açık olduğunu ifade eden Özarslan, "Şirketin 2019 yılında hiçbir faaliyeti yok. Şu an ise kentsel dönüşümden sosyal konut yapımına, rekreasyon alanlarına verdiği desteğe ve kreşlere kadar büyük işler yapmaktadır. Biz 2019 yılında aldığımız şirketi büyüttüğümüz gibi kara geçirdik. Ankara halkına hizmet eden Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik adına yaptığı projeleri destekleyen Portaş'ımızı el birliğiyle büyütelim derken, şirketimizi asılsız iddialarla sosyal medyada meşgul ediyoruz." diye konuştu.

Nihat Yalçın da sosyal medya hesabından, Portaş'a yönelik paylaştığı tüm bilgileri, ABB'nin belediye şirketleriyle ilgili yayımladığı raporlardan aldığını belirtti. Ortada bir yanlış ve iftira varsa, onun bu belgelerde olabileceği değerlendirmesinde bulunan Yalçın, "Bir tanesinin iftira olduğunu ispatlayın, ben bugün meclis üyeliğinden istifa ederim." dedi.

AK Parti Keçiören meclis üyesi Fatih Ünal da Yalçın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamayı harfiyen kabul ettiklerini söyledi.

"Bizim her insanımızın Filistin gerçeğini ve davasını bilmesi gerekir"

Gündem dışı söz alan AK Parti Polatlı Meclis Üyesi Aysel Demir de başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Dünyanın yaklaşık 7 aydır Gazze'deki insanlık dışı katliamlarını gözyaşları ve utanç içinde izlediğini dile getiren Aysel, "Bizim her insanımızın Filistin gerçeğini ve davasını bilmesi, ona göre vicdani, insani duruşunu ortaya koyması, kir pas tutmayan bu toprakların evladına yakışır biçimde safını belirlemesi gerekir. O saf Filistin safıdır." ifadelerini kullandı.

Işık, 14 Mayıs günü saat 18.00'de meclisi toplamak üzere oturumu kapattı.