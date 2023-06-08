ABB Meclisi haziran ayı ikinci toplantısını yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi haziran ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

ABB Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlık etti.

Tutanak özetlerinin kabul edildiği toplantıda, Meclis Başkanlığına sunulan gündem maddeleri ile komisyon raporları oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda gündem dışı söz alarak konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerinin sonuçlarına parti olarak saygılı olduklarını belirterek, ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Neslihanoğlu, dün gerçekleşen meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin, Millet İttifakı ve CHP Grubu'nu suçlayan ifadeler kullandığını, Cumhur İttifakı'na destek vermeyen seçmenlere ithamlarda bulunduğunu savundu.

Köse'nin birlik ve beraberlik mesajları vermesi gerektiğini dile getiren Neslihanoğlu, ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yöneltilen ifadelerin yanlış olduğunu dile getirdi.

Neslihanoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan Köse, polemik yaşanmaması nedeni ile söylediklerini tekrar etmeyeceğini belirterek, "Tekrar edersem yine kaçacaklar, kaçmasınlar, burada arkadaşlarımız seçim ve süreçle ilgili analizler yapacaklar, onları dinlesinler." diye konuştu.

Köse, Neslihanoğlu'nun çarpıtma ve algı üzerine konuştuğunu ve yöneticilerden bahsettiğini kaydederek, "AK Parti'ye oy versin vermesin milletimizin başımızın üzerinde yeri var, tercihleri konusunda saygı duyduğumu söyledim." dedi.

Sorularına cevap vermek yerine konuşmasının farklı yönlere çekildiğine işaret eden Köse, şunları kaydetti:

"Bizim söylediğimiz konu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendi söylediği konulardı. Bu konuları söylerken çıkıp cevap verselerdi arkadaşlar. Burada hiç kimse terör örgütü üzerinden siyaset yapamaz, yapmamalı, burası Türkiye Cumhuriyeti, yaparsa biz cevabını veririz. Bunu söylüyoruz biz. Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için tanırsan sevmezsin diyorduk ve kimse sevmedi."

Toplantı diğer meclis üyelerinin gündem dışı konuşmaları ile devam etti.

ABB Birinci Başkanvekili Ünal, Köse'nin konuşmasının ardından yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.