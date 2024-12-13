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ABB Meclis toplantısında suya yüzde 30,2 zam kararı alındı

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla, su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla, su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen aralık ayı beşinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, önceki birleşim tutanak özeti ve önergeler okunarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Su fiyatlarının gündeme gelmesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, suyun tasarruflu kullanılmasını desteklediklerini ancak sadece fiyat artışıyla su tasarrufunun sağlanmayacağını belirtti.

Su fiyatlarının bu kadar çok tartışılmasının nedeninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim süreçlerindeki demeçlerinin olduğunu anımsatan Yalçın, daha önce su fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Yavaş'ın şimdi fiyatları artırdığını ifade etti.

Yapılan zamla ABB'nin Türkiye'de en yüksek su fiyatını uygulayan belediyelerden biri olduğunu dile getiren Yalçın, "Şişirilmiş konser fiyatlarıyla belli şirketlere daha fazla para aktarın diye suya 10 kat fiyat artışı yapmanıza rıza göstermeyeceğiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da asıl sorunun ekonomik problemler olduğunu söyleyerek, fiyat artışlarının sadece suyla sınırlı olmadığını, doğalgaz, elektrik ve benzin fiyatlarının sudan daha fazla arttığını belirtti.

Tartışmaların ardından toplantıda oy çokluğuyla alınan kararla su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.

Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.

ABB Meclis toplantısında suya yüzde 30,2 zam kararı alındı
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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