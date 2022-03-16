ABB, Mamak'ın Ortaköy ve Kutludüğün sakinlerini şebeke suyu ile buluşturdu

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), içme suyu ihtiyacını kuyulardan sağlayan Mamak ilçesi Ortaköy ve Kutludüğün mahallelerindeki 2 bin 114 vatandaşı şebeke suyu ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölge halkının içme suyu sıkıntısını gidermek için İvedik Arıtma Tesisi'nden 11 kilometrelik ana iletim hattı çalışmasını tamamlayan ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Mahallesi'ne 500 metreküp, Kutludüğün Mahallesi'ne ise 2 ayrı 500 metreküplük içme suyu depo Su kazandırdı.

Mamak Ortaköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kentteki su sorunlarını tek tek çözdüklerini ve çözmeye devam ettiklerini ifade etti.

Kentte tek bir musluğun susuz kalmaması için ekiplerinin büyük bir özveri ile çalışmalarını yürüttüğüne dikkati çeken Öztürk, "Artık Ortaköy ve Kutludüğün mahallelerindeki 2 bin 114 vatandaşımız, İvedik Arıtma Tesisleri'nden gelen kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu. Artık şebeke bazlı çalışacağız ve şebekeyle ilgili ihtiyaç duyulan yerlere de anında müdahale etmeye devam edeceğiz. Kanalizasyon ve atık suyla ilgili Kutludüğün'ün eksiklerini neredeyse tamamladık. Ortaköy'de de devam ediyoruz." bilgisini verdi.

"Suyun her bir damlası çok önemlidir"

Su tasarrufunun önemine değinen Öztürk, bölge sakinlerine suyu tasarruflu kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Dünya genelinde su ile ilgili bir kriz yaşandığını anımsatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık tehlikesi nedeniyle tüm ülkeler ciddi bir sınavdan geçiyor. Musluklarımızdan akan suyun da bir hikayesi var elbette. İnanın çok zor koşullarda 11 ayrı barajımızdan İvedik Arıtma Tesislerimize taşıdığımız ve burada yine zor koşullarda arıtarak, şehre verdiğimiz bir su potansiyelimiz var. Bunun çok hassas kullanılması ve herkesin çok ciddi hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bu konuda tasarruf çok önemli. Suyun her bir damlası çok önemlidir. Suyu gereğinden fazla ve hor kullanan kişilere caydırıcı olması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla kademeli su faturası uygulamasına geçildi."