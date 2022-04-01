ABB ile Bilim Ağacı Vakfı ve Türkiye Ormancılar Derneği arasında protokol

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Bilim Ağacı Vakfı (BAV) ve Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) arasında ağaçlandırma etkinlikleri ve afet eğitimleri düzenlenmesi ile Afet Gönüllüleri Hatıra Ormanı kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, protokolle Ankara'da sürdürülebilir ve ekolojik bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Buna göre, hayata geçirilecek projeyle Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki baraj havzaları ile kent çevresindeki kuşaklama, erozyon önleme ağaçlandırma alanlarında yürütülen çalışmalar çerçevesinde ve belediyenin belirleyeceği yerlerde, TOD'un projelendirme ve teknik desteğiyle hatıra ormanları kurulacak.

Ankara'nın merkez noktalarında, kent sakinlerinin afet bilincinin artırılması ve doğa temalı parklarda bu bilincin deneyimlenmesi amacıyla çeşitli rekreasyon alanları kurulacak. Bunun yanı sıra Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, BAV bursiyerlerine ve bu bursa başvuran Ankara'daki üniversite öğrencilerine doğa ve afet farkındalık eğitimleri verilecek.

ABB'deki protokol imza töreninde konuşan Başkan Mansur Yavaş, "Afetle ilgili konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni itfaiyecilerimizi aldık. Gönüllü eğitimlerini gerçekleştirdik, sayılarını artırmak istiyoruz. Olası bir yangın ya da İstanbul depremi gibi büyük afetlere hazırlıklı olmak istiyoruz. İklim krizi nedeniyle hiç olmayacak afetler yaşayabiliyoruz, inşallah yaşamayız" ifadelerini kullandı.

TOD Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara ise sivil toplum kuruluşlarının bu tür iş birlikleriyle daha güçlendiğini ve protokolle toplumun iklim değişikliği ve etkilerine karışı daha duyarlı hale geleceğini söyledi.

BAV Başkanı Mustafa Atilla da afet anında Türkiye'yi yönlendirecek seçkin ve zeki bireylere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bilimi, sanatı ve çevre bilincini de bir bütün olarak görüyoruz. Vakıf olarak, yaklaşık 4-5 bin adet ve 4-5 metre uzunluğunda ladin ağaçlarımız var. Bunun tamamını size bağışlıyoruz." dedi.