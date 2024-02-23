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Ankara Büyükşehir Belediyesi, iki yeni metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teslim etti

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentteki nüfus yoğunluğu ve trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca ile Keçiören Şehitler-Ovacık uzatma hatlarının projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teslim etti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, 51,33 kilometrelik yeni metro hatları için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), iki yeni metro hattı projesini tamamlayarak incelenmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teslim etti.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, başkentte artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısının oluşturduğu trafik sıkışıklığının giderilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 9,36 kilometre ve 5 istasyondan oluşan Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca ile 7,69 kilometre ve 4 istasyondan oluşan Keçiören Şehitler-Ovacık uzatma hatlarının projeleri incelenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teslim edildi.

"51,33 kilometrelik yeni metro hatlarımız için çalışmaya devam ediyoruz"

ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya paylaşımında, projelerin bakanlığa teslim edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Projesi yapılan Kızılay-Dikmen ve Çayyolu-Sincan hatları dahil 5 projede, 51,33 kilometrelik yeni metro hatlarımız için gün kaybetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Havalimanı Metrosu'nun sorumluluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda olduğu için belediye olarak bir çalışma yapamadığımızı ayrıca belirtiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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