ABB Erzurum Şube Başkanı Medya Güvenini Değerlendirdi

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Türkiye'de yapılan medya güven araştırmalarının sonuçlarına dikkat çekti. Başkan Çakır, toplumun günümüzde artık bilgiyi çok hızlı tükettiğinin altını çizerek, "Bu hızlı bilgi tüketim süreci içerisinde yapılan hatalar, maalesef medyaya duyulan güveni ortadan kaldırdı" dedi.

Medyaya güvenmemenin temel sebepleriyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede özetle bir sıralama yapan ABB Şube Başkanı Çakır, "Eksik araştırma ile yalan, çarpıtılmış ve yanlış haber verilmesi, medyanın bir iş ve ticaret alanına dönüştürülmesi, güvensizliğin temel sebeplerinden. Yine en önemlisi de, medya kuruluşları ve kimi medya mensuplarının kendi çıkarları doğrultusunda adam kayırmaları, olumlu ya da olumsuz haber yapmaları, tarafgir davranıyor olmaları" diyerek, bu durumun Erzurum'da da son zamanlarda adeta akım haline geldiğini ifade etti.

Kimi medya kuruluşları ve yine bazı medya mensuplarının çıkar üzerine kurulu bir anlayış geliştirdiklerini söyleyen Başkan Çakır, "Ne yazık ki, son zamanlarda bir kısım medya organlarında ve medya mensuplarında şöyle bir anlayış kendini gösteriyor. Çıkar sağlarsan iyisin, sağlamazsan kötüsün. Çıkar varsa iyiyiz, çıkar yoksa kötüyüz. Böylelerinin hedefinde ise, genellikle siyasetçiler, belediye başkanları, STK başkanları ve tanınmış iş insanları oluyor. Bu konuda maalesef Erzurum'da da mide bulandıran bir takım talepler ve isteklerin olduğunu zaman zaman işitiyoruz. Kişilerden, kurumlardan, STK'lardan maddi beklentiler içerisine giren, karşılık bulamayınca da yayın organını silah olarak kullananların bulunduğunu duyuyoruz, görüyoruz. İşte bu ve benzeri hadiseler, medyanın güven kaybetmesinde başlıca rolü oynuyor" diye konuştu.

Gazeteciliği etik değerler doğrultusunda yapanların da bu yüzden sıkıntı yaşadıklarına dikkati çeken ABB Şube Başkanı Çakır, bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ve bu yöndeki ilk adımı da yine kendilerinin atacaklarının bilgisini verdi.

Kamu kurumları, siyasetçiler ve STK'larla ortak bir çalışma yapacaklarını açıklayan ABB Şube Başkanı Çakır, "Süreçte bir ekip oluşturacağız ve bu ekip içerisinde meslek namusunu ve meslek ahlakını benimsemiş gazeteciler olacak. Kişileri, siyasetçileri, kamu kurumlarını, belediyeleri, belediye teşekküllerini, STK'ları ve iş insanlarını deyim yerindeyse para ve kişisel çıkarları için taciz edenleri ve kendilerine de hiç ilgileri yokken 'gazeteci' diyenleri tek tek tespit edecek ve kamuoyuna açıkça deşifre edeceğiz. Böylece hem sapı samandan ayırmış olmakla birlikte hem de mesleğini namusuyla yapan meslektaşlarımızın haklarını korumuş olacağız" diye konuştu. - ERZURUM