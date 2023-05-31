ABB'den yağış sonrası çökmelerin oluştuğu yolla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yoğun yağış sonrası çökmelerin oluştuğu Yenimahalle ilçesindeki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde tamirat çalışması başlattı.

ABB'den yapılan açıklamada, Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi ile 417. Sokak birleşiminde her yoğun yağış sonrası yarıçapı 3 metreyi, derinliği ise 2 metreyi bulan ani oturmalar oluştuğu belirtildi.

Bu oturmaların bölgede yaşayan vatandaşlar için can ve mal kaybı tehlikesi oluşturduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemeler ve coğrafi bilgi sisteminden edinilen veriler çerçevesinde, derinde bulunan 1400 milimetre çapındaki atık su iletim hattında arıza olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca atık su hattı üzerinde kırık olduğu ve buna bağlı olarak oluşan açıklıktan hatta dolgu malzemesi akışı gerçekleştiği tespit edilmiştir. Tamirat çalışmalarına başlanmış olup süreçle ilgili bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır."