ABB'den, sosyal yardım alan öğrencilere abonman desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan ailelerin çocuklarından ortaokul ve liseye giden 42 bin öğrencinin abonman ücretini karşılamaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan ailelerin çocuklarından ortaokul ve liseye giden 42 bin öğrencinin abonman ücretini karşılamaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, önceki yıllarda sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden çocuklarının servis ücretlerini karşılayan ABB'nin, bu yıl sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve liseye giden çocukları için de destek verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için tüm çabamız. Sosyal yardım alan ailelerimizin ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören çocuklarına 50 binişlik abonman desteğine başladık."