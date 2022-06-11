Abb'den Sağanak Yağış Uyarısı - Haberler

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Abb'den Sağanak Yağış Uyarısı

ANKA - Güncel
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Abb'den Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkent’te yarın etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yurttaşları uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te yarın etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yurttaşları uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yurttaşları uyardı. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın Ankara'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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