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ABB' den Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Musab Gümüşer - Güncel
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ABB' den Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destekANKARA Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş, Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için belediye ekiplerinin yola çıktığını duyurdu.

ABB' den Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş, Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için belediye ekiplerinin yola çıktığını duyurdu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için 16 araç ve 25 personelimiz sabaha karşı yola çıktı. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Güncel

Mansur Yavaş Ankara Güncel Haberler

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