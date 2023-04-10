ABB'den çiftçilere sulama sayacı desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pompajlı su tesislerinde kaynakların etkin kullanımı ve su tasarrufunun sağlanması amacıyla yerli üreticiye sulama sayacı desteğine başladı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çiftçilere Polatlı Ziraat Odası'nda alan-süre esaslı sulama tarifesinden hacim esaslı sulama sistemine geçilmesine ilişkin teorik eğitim verildi.

Haymana ilçesine bağlı Soğulca Mahallesi'nde ise sayaçların kullanılması ve montajının yapılmasıyla ilgili uygulamalı eğitim düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugün israf edeceğimiz bir damla su geleceğimize mal olmasın diye tüm çabamız. Su kaynaklarını daha etkin kullanabilmek adına yerli üreticilerimize sulama sayacı desteğine başladık. Ayrıca bu konuda teorik eğitim de veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuraklık ve su kaynaklarında görülen etkilerin azaltılması hedefleniyor

Son yıllarda şiddetlini artırarak devam eden kuraklık ve su kaynaklarında görülen azalmanın etkilerinin azaltılmasının hedeflendiği projeyle; sulama tesislerinde aylık, yıllık bazda tüketilen su miktarı ölçülerek ilerleyen yıllarda bitki deseni ve su yönetimi konusunda gerekli verilerin toplanması sağlanacak.

Projeyle ilgili bilgi veren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi İlker Koçak, "Polatlı'da bulunan pompajlı sulama tesisimizde su tasarrufunu sağlamak ve kayıp kaçaklarının önlenmesi amacıyla çiftçilerimize sulama sayacı desteğinde bulunduk. Bununla ilgili de eğitim veriyoruz. Kuraklık etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Çiftçilerimiz burada su tüketimine dikkat etmeli, bitki ihtiyacı kadar su vermeli ve kayıp kaçak ya da montaj hatalarından kaynaklı su kaçaklarını gidermeliler." dedi.

Proje kapsamında; Polatlı ve Haymana ilçelerinde aktif üreticilik yapan çiftçilere ve kooperatiflere 1000 sulama sayacının ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.