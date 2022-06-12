ABB: "Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor" - Haberler

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ABB: "Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor"

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Musab Gümüşer - Güncel
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ABB: "Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor" Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ankara'da bugün beklenen yağışlar nedeniyle Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor" denildi.

ABB: "Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ankara'da bugün beklenen yağışlar nedeniyle Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor" denildi.

Ankara'da dolu ile şiddetli yağmurun aynı anda oluşturduğu "Mor Poligon" (dolu ve kuvvetli yağmur yağışının aynı anda başlaması) nedeniyle büyük sel felaketi yaşandı. ABB'den yapılan açıklamada, "Ankara'da bugün beklenen yağışlar nedeniyle ise Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Karaköy Ankara Güncel Haberler

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