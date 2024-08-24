Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Yavaş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ziyarete diğer belediye başkanları ve Ankara Kent Konseyi Başkanı da katıldı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü için düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla dün Anıtkabir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aslanlı Yol'dan yürüyen Yavaş ve beraberindekiler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ziyarete Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.

Etkinlikler düzenlenecek

Açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü 103. yıla yakışır bir şekilde kutlamak ve şehitleri anmak için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Anıtkabir ziyareti öncesinde Ankara Kent Konseyi'nde toplantı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Yavaş'ın toplantıda anma etkinlikleri ve programına dair bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yılının Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana Belediyesi ve Polatlı Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği etkinliklerle anılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mansur Yavaş Anıtkabir Sakarya ankara Güncel Haberler

Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi! Avon battı mı? Avon iflas mı etti? Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede? Ferdi Kadıoğlu gitti mi? Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar? 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monchengladbach Bayer Leverkusen CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Monchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title