ABB Başkanı Yavaş Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını kutladı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ???????Ankara'nın başkent ilan edilmesinin 102. yılını kutladı.

Yavaş, yayımladığı mesajda, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Ankara'nın başkent oluşunun, sadece bir coğrafi tercih değil, bağımsızlık mücadelelerinin de bir simgesi olduğuna işaret eden Yavaş, Milli Mücadele döneminde hürriyet ve bağımsızlığın merkezi haline gelen Ankara'nın, Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen sürede sayısız olaya şahit olduğunu, tarih boyunca Ankara'nın önemli bir merkez haline geldiğini hatırlattı.

Yavaş, bugün Ankara'nın sadece idari bir başkent değil, çağdaş şehircilik anlayışıyla dünyanın önde gelen başkentlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'ya karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Cumhuriyet'e yakışır çalışmalar yaparak, yeşil alanlarımızı koruyor, geliştiriyor, altyapı projelerimizle Ankara'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bu hizmetlerimizi sürdürürken, sunduğumuz çeşitli sosyal desteklerle de hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ankara'nın başkent ilan edilmesinin 102. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bu tarihi günde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."