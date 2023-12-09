ABB, atıl durumdaki tır dorsesini Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), afet bölgelerine daha etkin ve hızlı müdahale etmek amacıyla atıl durumdaki tır dorsesini Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü. Merkez, konaklama alanı, toplantı salonu, dinlenme alanları ve depolama alanlarıyla hizmet verebiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), afet bölgelerine daha etkin ve hızlı müdahale etmek amacıyla atıl durumdaki tır dorsesini "Gezici Afet Koordinasyon Merkezi"ne dönüştürdü.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı atölyesinde başlatılan çalışma 12 personelle 60 günde tamamlandı.

"Gezici Afet Koordinasyon Merkezi", üstü açıldığında 25 kişilik konaklama alanı, yan bölmeleri açıldığında 25 metrekare toplantı salonu ve dinlenme alanlarıyla hizmet verebiliyor.

Tır içerisinde oluşturulan depolama alanlarında afet durumunda kullanılacak itfaiye ve arama kurtarma ekipmanları, arka ve yan cephelerde bilgilendirme ekranları, cepheye yerleştirilen bölmelerde ise yemek servis alanları yer alıyor.

Çalışma alanları, açılır kapanır sistemle oluşturulan çatı açıldığında 35 metrekarelik yatakhaneye dönüşüyor.

"Gezici Afet Koordinasyon Merkezi", Altınpark Fuar Alanı'nda düzenlenen Ankara Kamp ve Karavan Fuarı'nda yarına kadar vatandaşlar tarafından görülebilecek.