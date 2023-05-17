ABB, 6 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapacak merkezin yüzde 90'ını tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sokak hayvanları için Avrupa Birliği (AB) standartlarındaki Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımının büyük oranda tamamladığını duyurdu.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen 6 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapacak merkez, AB standartlarında, 93 bin metrekare üzerine inşa ediliyor.

Açıklamaya göre, yüzde 90'ı tamamlanan merkezde, hayvan hastanesi, kısırlaştırma ünitesi, anne-yavru ünitesi, mama ünitesi, ameliyat sonrası bakım alanları, yasaklı ırk bölümü, tıbbı atık ve tecrit birimleri yer alacak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya üzerinden rehabilitasyon merkezinin yakında hizmete açılacağını duyurdu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, merkezin inşaatını çok kısa süre sonra tamamlayacaklarını, Mamak Gökçeyurt'ta da 112 bin metrekarelik ikinci geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin inşaatına daha başladıklarını, burada ayrıca hayvan mezarlığı yapacaklarını bildirdi.