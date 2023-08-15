Antalya'nın Manavgat ilçesinde abartılı egzozla gürültü kirliliğine neden olduğu için trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüye 21 bin 831 TL ceza kesilip aracı da trafikten men edildi.

Abartılı egzoz denetiminden kaçtı yakalanınca yemediği ceza kalmadı

Ehliyetsiz çıkan sürücüye 21 bin 831 TL ceza kesilip aracı da trafikten men edildi

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde abartılı egzozla gürültü kirliliğine neden olduğu için trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, 200 metre kaçtıktan sonra trafik ekipleri tarafından durduruldu. Trafik ekiplerinin sorgulamasında aracı kullanan kişinin ehliyetinin olmadığı belirlenirken aracı kullanan sürücü ve aracın ruhsat sahibine toplam 21 bin 831 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Güllük Caddesinde abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız eden otomobil, trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin Eski Hisar Mezarlığı önünde durdurduğu 07 UZ 448 plakalı Tofaş Doğan marka otomobilin sürücüsü Yusuf Can Korkmaz'ın ehliyetinin olmadığı belirledi.

Trafik ekipleri araç sürücüsüne; ehliyetsizlikten 8 bin 190 TL, dur ihtarına uymamaktan 951 TL, abartılı egzozdan 4 bin 64 TL, otomobil sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL, aracın sigortasının olmamasından 436 TL olmak üzere toplam 21 bin 831 TL para cezası uygulandı. Araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.