Abartı Egzozlu Araç Sürücüsüne 9 Bin 267 Lira Ceza

Abartı Egzozlu Araç Sürücüsüne 9 Bin 267 Lira Ceza
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, abartı egzoz takılı otomobiliyle çevreyi rahatsız eden sürücüye idari ceza uygulandı. Araç trafikten men edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilinde abartı egzoz takılı olan sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ettiği belirtilen otomobili durdurdu.

Ekiplerce yapılan incelemede, araçta abartı egzoz olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesine istinaden 9 bin 267 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca otomobil trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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