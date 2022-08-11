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Son dakika haberi: ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI'NDA TATİLCİLERE ATEŞ UYARISI

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Son dakika habere göre BOLU'da, ateş yakmanın yasak olduğu Abant Gölü Milli Parkı'nda jandarma ve milli parklar ekipleri piknik yapan vatandaşlara, ateş ve tüp yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

BOLU'da, ateş yakmanın yasak olduğu Abant Gölü Milli Parkı'nda jandarma ve milli parklar ekipleri piknik yapan vatandaşlara, ateş ve tüp yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bolu Valiliği tarafından alınan kararla ormanlarda ateş yakmanın yasaklanmasıyla birlikte, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tabiat parkları, milli parklar ve ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, bu kapsamda her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanlarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda da denetim yaptı. Tatilciler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından ateş ve piknik tüpü yakmamaları konusunda uyarıldı. Ayrıca gün boyunca hoparlörler aracılığı ile uyarı anonsları yapılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Abant Güncel Haberler Son Dakika

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