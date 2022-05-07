Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda tadilatta olan ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda tadilatta olan ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Abant Tabiat Parkı'ndaki Doğa Koruma Ve Milli Parklar tarafından işletmeciye kiraya verilen evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Tadilatta olan evdeki yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını, yanındaki evler ve ormana sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Abant, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title