Abant'ta Nisan ayında kar güzelliği
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Abant'ta Nisan ayında kar güzelliği Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda dün gece kar yağışı etkili oldu.
Abant'ta Nisan ayında kar güzelliği
BOLU - Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda dün gece kar yağışı etkili oldu. Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı.
Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda nisan ayında kış güzelliği yaşanıyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı bölge aralıklarla etkisini sürdürüyor. Beyaz örtüyle birlikte sessizliğe bürünen Abant'ta güzel görüntüler oluştu.
Yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel