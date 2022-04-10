Abant'ta kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor - Haberler

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Abant'ta kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, dört mevsim bir başka güzelliğe sahip tabiat parkı, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Kışın kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Abant'ta çevredeki karlar ve gölün üzerindeki buzlar havaların ısınmaya başlamasıyla erimeye başladı.

Karların eridiği alanlarda Abant'taki sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı.

Abant, rengarenk çiğdemlerle ayrı güzelliğe büründü.

Abant'ta kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor

Abant'ta kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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