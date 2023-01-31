Abant'ta kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu

BOLU Bolu'nun gözde turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaza büründü. Tatilcileri mest eden manzaraların oluştuğu Abant'ta kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Gölü Milli Parkı, gece saatlerinde başlayan etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan milli parkına gelen tatilciler sabah uyandıklarında gördükleri kar manzarasıyla büyük mutluluk yaşadı. Abant'ta 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.

İstanbul'dan gelen Safi ailesi kızlarının doğum gününü kar üzerinde pastadaki mumlara üfleyerek kutladı. Baba Deniz Safi, "Abant bölgemizin değerli parklarından birisidir. Buraya her sene geldiğimizde kızım Ada'nın doğum gününü kutluyoruz. Doğasını havasını çok seviyoruz insanlar çok sıcak kanlılar esnafları olsun iyiler buraya geldiğimizden dolayı mutluyuz" dedi.