Abant'ta kar başladı Güncel Haberler Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı'nda kar etkili oluyor. Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı'nda kar etkili oluyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Beyaza bürünen milli parkta kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Abant'ta, yeşil alanların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu. Milli parka gelen tatilciler, kar yağışı altında yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaynak: AA / Güncel Abant Bolu Güncel Haberler

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