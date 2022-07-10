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Abant sağanak nedeniyle bayramı sakin geçiriyor

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, bölgede etkili olan sağanak yüzünden en sakin bayram günlerini yaşıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı, bölgede etkili olan sağanak yüzünden en sakin bayram günlerini yaşıyor.

Her bayramda binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant Milli Parkı, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle Kurban Bayramı tatilinde az sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Parka günübirlik gelenler, yağmura rağmen göl çevresinde yürüdü, kamelyalarda piknik yaparak ata bindi.

Abant'taki otellerde konaklayan misafirlerin çok fazla dışarı çıkmadıkları görüldü.

Sağanağın etkisini sürdürdüğü kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında hissediliyor.

AA / Zafer Göder - Güncel

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