Abant Gölü'nde Atlı Jandarma Timleri ile Güvenlik Önlemleri

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Jandarma Genel Komutanlığı, Abant Gölü Milli Parkı'nda görev yapan atlı jandarma timleriyle ilgili bir video paylaştı. Videoda atlı timlerin tatilcilerle olan etkileşimleri ve güvenlik sağlama görevleri yer alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca, Abant Gölü Milli Parkı'nda görev yapan atlı jandarma timleriyle ilgili video paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Atlı jandarma timlerimiz, turistlerin uğrak noktalarından Abant Gölü Milli Parkı'nda huzur ve güvenliğin teminatı için görev başında" ifadesine yer verildi.

Milli parkın farklı noktalarında devriye görevi yapan atlı timlerin yer aldığı videoda, tatilciler ve çocuklarının jandarma personeline sevgisi gösterildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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