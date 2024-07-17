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Abant Gölü Milli Parkı'nda Atlı Jandarma Timleri Görev Yapıyor

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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda atlı jandarma timleri, tatilcilerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için görev yapıyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden gönderilen 3 atlı tim, milli parkta devriye faaliyeti yürütüyor. Atlı timler, ziyaretçileri ateş yakılmaması ve kurallara uyulması konusunda uyarıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda atlı jandarma timleri, tatilcilerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için görev yapıyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden gönderilen 3 atlı tim, milli parkta devriye faaliyeti yürütüyor.

Göl çevresi, yürüme alanları, piknik yerleri ve ormanlık alanlarda dolaşan atlı timler, ziyaretçileri ateş yakılmaması ve kurallara uyulması konusunda uyarıyor.

Jandarma asayiş timleriyle birlikte görev yapan atlı birlikler, milli parkta bulunanların ilgisini çekiyor. Çocuklarıyla atları seven bazı ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir Jandarma Abant Bolu Güvenlik Doğa Yaşam Güncel Haberler

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