Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı
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Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden olan Bolu Abant Gölü Milli Parkı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı
BOLU - Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden olan Bolu Abant Gölü Milli Parkı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na mevsimin ilk karı gece yağmaya başladı. Muhteşem doğasıyla büyüleyen Abant'ta yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kasım ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Abant bölgesinde vatandaşlar güne karla uyandı. Vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildi.
Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel