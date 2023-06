Abant Gölü Milli Parkı çiçek bahçesine döndü

BOLU Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yağmurların ardından rengarenk açan çiçeklerle çiçek bahçesine döndü.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda son yağmurların ardından rengarenk çiçekler açtı. Çiçekler, Abant Gölü Milli Parkı'nın ziyaretçilerini kendine hayran bırakan renk cümbüşüne dönüştü. Yeşilin her tonunu içerisinde barındıran Abant'ta çiçeklerle donanan yeşil alanlar, fotoğraf tutkunlarına güzel kareler sundu. Çiçekler çevreye yaydığı güzel kokusu ile de milli parka ayrı bir güzellik kattı.

Çankırı'dan Abant Gölü Milli Parkı'na gelen Hüseyin Aysan, "Abant'ı her zaman severim. Güzel bir yer. Dört mevsim ayrı bir güzelliği var. Sarıçam, karaçam, köknar, ladin gibi doğal ağaçlar ve göl manzarası muhteşem. Havası da güzel. Bizim her zaman herkese tavsiye edebileceğimiz bir yer. Şu an ayrı bir güzellik içinde, baharı muhteşem, havası süper. Dinlenmek isteyen, nefes almak isteyen, fotoğraf tutkunları için çok güzel bir yer. Çadır kampı yapmak isteyenler için ideal bir yer" dedi.

Hüseyin Aysan'ın eşi Özlem Aysan ise "Doğal bir yer, çok güzel, çok sevdik. Her zaman geliyoruz. Yolumuzun üzerinde olduğundan sürekli uğruyoruz" diye konuştu.