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Abana'da Dünya Ormancılık Günü kutlandı

AA - Semih Yüksel - Güncel
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Abana'da Dünya Ormancılık Günü kutlandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü" etkinliklerle kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde "Dünya Ormancılık Günü" etkinliklerle kutlandı.

Abana Orman İşletme Şefliği'nin organizasyonuyla Atatürk İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Salih Ağar ve Belediye Başkanı Yunus Akgül günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Sadık Uğur, Emniyet Amiri Ahmet Talha Özder, Orman İşletme Şefi Aydoğan Yaman ile orman personelinin de katıldığı etkinlikte, orman sevgisi anlatıldı, müzikli eğlenceler gerçekleştirildi.

Kaymakam Salih Ağar, programda yaptığı konuşmada, orman teşkilatının sadece ormanlar söz konusu olduğunda değil her türlü acil durum ve afet zamanında da büyük bir sorumlulukla görev yaptığını vurguladı.

Çocuklara orman sevgisinin küçük yaşlarda aşılanmasının önemine değinen Ağar, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikler çocuklarımıza orman sevgisinin anlatılması noktasında önemli bir vesile oldu. Bu programa imza atan Orman İşletme Şefliğimize teşekkür ediyoruz. Bugün koca bir çınar olan orman teşkilatımız, her türlü acil durum ve afet anında da vatandaşlarımızın yanında. Allah kolaylık versin, eksikliğini göstermesin." dedi.

AA / Semih Yüksel - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Kastamonu, Hisarcık, Abana, Güncel, Haberler

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