Abana'da doğaseverler çevre temizliği yaptı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir grup doğasever, Hacıveli kayalıklarında denizin ve fırtınanın karaya getirdiği çöpleri temizledi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir grup doğasever tarafından çevre temizliği gerçekleştirildi.

İlçenin tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Hacıveli kayalıklarında denizin ve fırtınanın karaya getirdiği çöplerin oluşturduğu görüntü kirliliğine duyarsız kalmayan bir grup, bölgede temizlik çalışması yürüttü.

Aralarında çocuklarında yer aldığı ekip, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasındaki Hacıveli'de çöpleri kısa sürede topladı.

Temizlik etkinliğine katılan Ecevit Uçak, AA muhabirine, Karadeniz'in sahile attığı, rüzgarla etrafa yayılan çöplerin kötü bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

Kötü görüntüye duyarsız kalmak istemediklerini anlatan Uçak, "Arkadaşlarımızla bir araya gelerek çöpleri büyük ölçüde topladık. Havalar izin verdiği takdirde burayı temizlemeye devam edeceğiz." dedi.