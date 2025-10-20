Haberler

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna'nın Toprak Tavizine İzin Verilmemeli

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın toprak tavizinde bulunmaması gerektiğini vurgulayarak, savaşı sonlandırmak için üzerindeki baskının Rusya'ya yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kallas, Rusya'nın isteklerine göz yummanın tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın toprak tavizinde bulunup bulunmamasıyla ilgili "Savaşı sonlandırmak için Ukrayna değil Rusya üzerinde baskı kurmalıyız." açıklamasında bulundu.

Kallas, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile son görüşmesinde, "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddiasının sorulması üzerine Kallas, saldırganın Rusya, mağdurun ise Ukrayna olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kallas, "Savaşı sonlandırmak için Ukrayna değil Rusya üzerinde baskı kurmalıyız." diyerek, bunun yalnızca Ukrayna için değil Avrupa'nın ve dünyanın güvenliği açısından da doğru adım olacağını belirtti.

Saldırganlığın sonuç vermesi halinde başkalarının da aynı yöntemi başka yerlerde kullanmasına davetiye çıkacağını değerlendiren Kallas, savaşı bitirecek olan tarafın da Rusya olduğunu vurguladı.

"Rusya'nın istediklerini almasına göz yumamayız"

Kallas, "Eğer Rusya'nın istediklerini almasına göz yumarsak, bunun daha fazlasını göreceğiz. Tarihte bunu defalarca gördük. Bu nedenle tutumumuz açık: Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda Rusya'ya bu savaşı durdurması için baskı uygulamak." diye konuştu.

Dışişleri bakanlarının Ukrayna'yı destekleme ve yaptırımlar yoluyla Rusya üzerindeki baskıyı artırma konusunda mutabık olduğunu kaydeden Kallas, aynı zamanda toprak bütünlüğünün savunulması gereken önemli bir ilke olduğunu dile getirdi.

Kallas, aksi halde "komşularına karşı güç kullanarak istediğini elde edebilirsin" mesajının verileceğini belirterek, "Bunun son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu yüzden uluslararası hukuk var, kimsenin böyle bir şey yapmaması için. Elbette şu anda dünyanın birçok yerinde uluslararası hukukun uygulanmadığı ciddi sorunlar yaşıyoruz ancak yine de biz bu ilkeye bağlı kalmalıyız." uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile son görüşmesinde, "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddia edilmişti. Trump ise bu iddiaları reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, bulundukları yerde, yani savaş hatlarında durmak." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'ya yeni yaptırım paketi gelecek

Kallas, dışişleri bakanlarının Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketinin ardından yeni bir paket üzerinde çalışılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

"Bu son yaptırım paketi olmayacak." diyen Kallas, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya aktarılması konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Kallas, AB Komisyonu'nun söz konusu önerisine dışişleri bakanlarından geniş destek geldiğine işaret ederek, bunun Moskova'ya da güçlü bir mesaj vereceğini kaydetti.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle 210 milyar avrosu Rusya Merkez Bankasının olmak üzere 300 milyar avroya yakın Rus varlığını dondurmuş durumda. Menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'a ev sahipliği yapan Belçika, AB ülkeleri arasında en fazla Rus varlığının dondurulduğu ülke konumunda yer alıyor.

Belçika'da, dondurulmuş veya hareketsizleştirilmiş 258 milyar avroluk Rus varlığı bulunuyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
