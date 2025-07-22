AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan İsrail'e Sert Tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef almasına tepki göstererek "Gazze'de yardım arayan sivillerin öldürülmesi savunulamaz." ifadesini kullandı.

Kallas, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştüğünü ve Bakan'a AB ile Tel Aviv arasında 10 Temmuz'da Gazze'deki durumu iyileştirmeye yönelik yapılan anlaşmayı hatırlattığını söyledi.

Saar'a, İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarında insanları öldürmeyi bırakması gerektiğini söylediğini aktaran Kallas, Tel Aviv'in taahhütlerini yerine getirmemesi halinde AB'nin bu ülkeye karşı alabilecek tedbirlerin masada kalacağını kaydetti.

Kallas, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef almasına tepki göstererek "Gazze'de yardım arayan sivillerin öldürülmesi savunulamaz." ifadesine yer verdi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, 10 Temmuz'da, Gazze'ye günlük gıda ve diğer kamyonların girişinin artırılması, Ürdün ve Mısır yardım yollarının yeniden açılması, fırın ve mutfaklar yoluyla gıda malzemelerinin dağıtımının sağlanması, insani yardım tesislerinin kullanımı için yakıt teslimatının yeniden başlatılması, yardım çalışanlarının korunması, su arıtma tesisine elektrik tedarikinin yeniden verilmesi gibi adımlarda Tel Aviv'le anlaştıklarını açıklamıştı.

İsrail'in bugün Gazze'de yiyecek bulma umuduyla insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7, aç ve susuz bıraktığı, yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu ise 14 kişi yaşamını yitirmişti.