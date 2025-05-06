AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Gazze'deki İnsani Durum Savunulamaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmesinde " Gazze'deki insani durumun savunulamaz olduğunu" ifade etti.

Kallas, X hesabından Gideon ile telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu.

Görüşmede, Saar'a " Gazze'deki insani durumun savunulamaz olduğunu söylediğini" aktaran Kallas, "İnsani yardım derhal yeniden başlatılmalı ve asla siyasileştirilmemelidir." açıklamasında bulundu.

Kallas, ayrıca yeni oluşturulacak yardım mekanizmasının insani yardım aktörlerince yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede açlıktan çocuk ölümleri dahil büyük bir insani felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.