AB Yüksek Temsilcisi Kallas: ABD'nin Desteği, Gazze'deki Durumu Değiştirmemizi Kısıtlıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin İsrail'e desteğinin AB'nin Gazze'deki gidişatı değiştirmesi için hareket alanını kısıtladığını ifade etti.

Kallas, AB'nin düşünce kuruluşu AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün (EUISS) yıllık konferansında konuştu.

"Avrupa tehlikede ama yalnız değil. Güvenlik sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz" başlıklı panelde soruları yanıtlayan Kallas, Gazze'deki duruma değindi.

Kallas, "Birlik olmadığımız için jeopolitik gücümüzü kullanamadığımız bir örnek Gazze'dir." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas ayrıca Gazze'deki insani krizin, Avrupa'nın değerlerini uluslararası alanda savunma kararlılığının "temel bir sınavı" olduğunu vurguladı.

"27 üye ülkenin bu konuda farklı tutumlara sahip olması nedeniyle zorlanıyoruz." ifadesini kullanan Kallas, AB'nin Gazze'ye diğer tüm uluslararası aktörlerden daha fazla yardım ettiğini ancak bunun sahadaki durumu değiştirmek için "yeterli" olmadığını söyledi.

Kallas, "Avrupa ancak birlikte hareket ettiğinde tam güç kullanabilir." diye ekledi.

ABD'nin İsrail'in yaptıklarını desteklemesinin, AB'nin gidişatı değiştirmesi için seçeneklerini sınırladığını ve Birliğin elini zayıflattığını ifade eden Kallas, "Eğer ABD, İsrail hükümetinin yaptığı her şeyi destekliyorsa, o zaman onların sahip olduğu nüfuz oradadır, bizim sahip olduğumuz nüfuz başka bir yerdedir." diye konuştu.

AB'nin İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısındaki tavrı eleştirilerin odağında

Uluslararası hukuk ve insan haklarını savunduğunu vurgulayan AB, İsrail söz konusu olduğunda sessiz kalmakla eleştiriliyor.

Bu yaklaşımın Birliğin değerleriyle çeliştiği ve güvenilirliğini zedelediği belirtiliyor.

Gazze'de insani krizin derinleşmesine rağmen AB'nin etkisiz tepkileri, kamuoyunda "çifte standart" yorumlarını beraberinde getiriyor.