AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan İsrail Eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılan oturumda İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında sessiz kaldığı yönünde eleştirilere maruz kaldıktan sonra Birliğin İsrail'i durdurmak için yeterli çaba göstermediğini dile getirdi.

Kallas'ın da katılımıyla AP Genel Kurulunda düzenlenen Orta Doğu konulu oturumda birçok milletvekili hem Yüksek Temsilci'nin tutumu hem de AB'nin politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Milletvekilleri, AB'nin İsrail'in askeri endüstrisini Horizon Europe programı yoluyla doğrudan finanse ettiğini, İsrail'e silah ihracatının neredeyse yarısının AB ülkelerinden yapıldığını, AB'nin İsrail'in en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlara tepki gösterilirken Gazze'de iki yüzlü davranıldığını ifade etti.

Kallas ise eleştirilere tepki göstererek, "Filistin halkının çektiği acıyı görmenin benim için acı verici olmadığını mı düşünüyorsunuz? Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Bu yüzden mi İsrail'in Dışişleri Bakanı ile neredeyse her gün insani yardımın gelmesi, acının durması ve insani yardımı silah olarak kullanmamaları konusunda konuşuyorum?" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, şöyle devam etti:

"Ben sürekli, sürekli olarak bunu durdurmak için yeterince şey yapıp yapmadığımızı soruyorum. Yapmadığımız çok açık. Çünkü bu hala devam ediyor ve ben de sizinle aynı hayal kırıklığını yaşıyorum."

Kallas, AB'nin yekpare bir kurum olmadığını, 27 ülkenin pozisyonunu birleştirmeye çalıştığını belirterek, "Ben işimi yapmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.