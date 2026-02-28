Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Kaja Kallas: Ab, Diplomatik Yolları Değerlendirmek İçin Arap Ortaklarıyla Yakın İş Birliği İçerisinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran rejiminin terör gruplarına destek ve nükleer programları nedeniyle küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, AB'nin İran'a karşı yaptırımlar uyguladığını vurguladı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "İran rejimi binlerce kişiyi öldürdü. Balistik füze ve nükleer programları ile terör gruplarına verdiği destek, küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. AB, İran'a karşı güçlü yaptırımlar uygulamış ve nükleer mesele de dahil olmak üzere diplomatik çözümleri desteklemiştir. İsrail Dışişleri Bakanı Saar ve bölgedeki diğer Bakanlarla görüştüm. AB, diplomatik yolları değerlendirmek için Arap ortaklarıyla da yakın iş birliği içerisindedir" dedi.

İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

" Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. İran rejimi binlerce kişiyi öldürdü. Balistik füze ve nükleer programları ile terör gruplarına verdiği destek, küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. AB, İran'a karşı güçlü yaptırımlar uygulamış ve nükleer mesele de dahil olmak üzere diplomatik çözümleri desteklemiştir. İsrail Dışişleri Bakanı Saar ve bölgedeki diğer Bakanlarla görüştüm. AB, diplomatik yolları değerlendirmek için Arap ortaklarıyla da yakın iş birliği içerisindedir."

Sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuk önceliklidir. Konsolosluk ağımız, AB vatandaşlarının bölgeden ayrılmasını kolaylaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Gerekli olmayan AB personeli bölgeden çekilmektedir. Aspides donanma misyonumuz Kızıldeniz'de yüksek alarmda ve deniz koridorunun açık kalmasına yardım için hazır beklemektedir."

Kaynak: ANKA
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike