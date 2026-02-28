ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Kaja Kallas: Ab, Diplomatik Yolları Değerlendirmek İçin Arap Ortaklarıyla Yakın İş Birliği İçerisinde

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "İran rejimi binlerce kişiyi öldürdü. Balistik füze ve nükleer programları ile terör gruplarına verdiği destek, küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. AB, İran'a karşı güçlü yaptırımlar uygulamış ve nükleer mesele de dahil olmak üzere diplomatik çözümleri desteklemiştir. İsrail Dışişleri Bakanı Saar ve bölgedeki diğer Bakanlarla görüştüm. AB, diplomatik yolları değerlendirmek için Arap ortaklarıyla da yakın iş birliği içerisindedir" dedi.

İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

" Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. İran rejimi binlerce kişiyi öldürdü. Balistik füze ve nükleer programları ile terör gruplarına verdiği destek, küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. AB, İran'a karşı güçlü yaptırımlar uygulamış ve nükleer mesele de dahil olmak üzere diplomatik çözümleri desteklemiştir. İsrail Dışişleri Bakanı Saar ve bölgedeki diğer Bakanlarla görüştüm. AB, diplomatik yolları değerlendirmek için Arap ortaklarıyla da yakın iş birliği içerisindedir."

Sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuk önceliklidir. Konsolosluk ağımız, AB vatandaşlarının bölgeden ayrılmasını kolaylaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Gerekli olmayan AB personeli bölgeden çekilmektedir. Aspides donanma misyonumuz Kızıldeniz'de yüksek alarmda ve deniz koridorunun açık kalmasına yardım için hazır beklemektedir."

Kaynak: ANKA