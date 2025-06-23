AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan İran'a Uyarı: Hürmüz Boğazı'nı Kapatmak Tehlikeli

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının son derece tehlikeli olacağını belirtti. Orta Doğu'daki gerginlikler ve diplomatik çözüm arayışlarına dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde bunun son derece tehlikeli olacağını ve hiç kimse için iyi olmayacağını söyledi.

Kallas, AB dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da gerginliğin tırmanması endişelerinin çok büyük olduğunu belirtti.

" İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması son derece tehlikeli olur ve hiç kimse için iyi olmaz." diyen Kallas, AB dışişleri bakanlarının büyük ölçüde diplomatik çözüme odaklandıklarını vurguladı.

Kallas, 20 Haziran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Cenevre'de yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, "İran, nükleer konuların yanı sıra Avrupa'yı ilgilendiren daha geniş güvenlik konularını da görüşmeye başlamıştı. Dolayısıyla bunu kesinlikle devam ettirmeliyiz." dedi.

İran'ın 2015'te Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşma programını imzaladığını anımsatan Kallas, "Tabii ki JCPOA'da herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi halinde tüm yaptırımların geri getirilmesini öngören bir mekanizma var." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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