AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail-İran ateşkesinin sürmesi için diplomasi çağrısı yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail ve İran arasında yürütülen ateşkesin devamı için müzakerelerin gerekli olduğunu vurguladı. Kallas, İran'ın konuşmaya istekli olduğunu ve diplomasi yolunun önemini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail-İran arasındaki ateşkesin sürdürülmesi için koşulların müzakere edilmesi gerektiğini belirterek, İran tarafının konuşmaya istekli olduğunu söyledi.

Kallas, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi marjında, gazetecilere, İsrail ve İran arasındaki ateşkesle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kallas, "Ancak ateşkesin sürmesi de önemli. Ateşkesin sürmesi için müzakere etmemiz ve koşullar için diplomasiyi kullanmamız gerekiyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile 20 Haziran'da Cenevre'de yaptığı görüşmeye değinen Kallas, "Nükleer meselenin yanı sıra, bizi endişelendiren balistik füze programı da var. İran tarafından tutuklanan Avrupa vatandaşlarımız var. Ayrıca ekonomilerimize, Avrupa ülkelerimize karşı yürüttükleri hibrit ve siber saldırılar da var." diye konuştu.

Kallas, "İran konuşmaya istekliydi." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, İsrail ile de iletişim halinde olunduğunu kaydetti.

İsrail'in İran'a başlattığı, daha sonra ABD'nin dahil olduğu saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri sonucu yaşanan çatışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla 12. gününde ateşkesle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
Kadın Futbolunda olası Türkiye - İsrail eşleşmesi

Kura çekildi! Şampiyonlar Ligi'nde olası Türkiye-İsrail eşleşmesi
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

Trump, NATO Genel Sekreteri'nin gönderdiği mesajı ifşa etti
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.