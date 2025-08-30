AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: İsrail'e Yaptırım Kararı İçin İyimser Değilim

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin İsrail'e yaptırım kararı alması konusunda iyimser olmadığını ifade etti. Kallas, bölgedeki insani durumun endişe verici olduğunu belirterek, AB'nin iç bölünmüşlüğünün küresel sahnedeki etkilerine dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birliğin İsrail'e yaptırım kararı alması konusunda "pek iyimser" olmadığını söyledi.

Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak "Gymnich" formatlı AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

Bakanlarla Ukrayna, dondurulmuş Rus varlıkları, Gazze'deki insani durum ve İran hakkında konuşacaklarını aktaran Kallas, Gazze'deki durumun hala "çok sorunlu" olduğunu belirtti.

Kallas, bölgeden İsrail'in Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesi gibi "pek umut verici" olmayan haberlerin geldiğini söyledi.

AB'nin İsrail'e yaptırım kararı almasının mümkün olup olmadığı sorusu üzerine Kallas, "Pek iyimser değilim, çünkü Horizon programına katılımları konusunda oldukça hafif olan bizim önerdiğimiz seçenekte bile, orada bile nitelikli çoğunluğu sağlayamıyoruz." dedi.

Kallas ayrıca, yaptırım kararı alınmamasının bu konuda AB'nin bölünmüş olduğu sinyalini gönderdiğini kaydederek "Bölünmüş olduğumuzda, tek bir sesimiz olmaz ve bu konuda tek bir sesimiz olmazsa, küresel sahnede sesimiz olmaz. Dolayısıyla, bu kesinlikle çok sorunlu bir durumdur." diye konuştu.

Gymnich toplantılarında, AB Komisyonu'nun, İsrail'in "Horizon Europe" isimli araştırma ve kalkınma fonlarından çıkarılması önerisinin görüşülmesi bekleniyor.

