AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İnsan Hakları ve Ticaret Üzerine Önlemler Üretecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, katıldığı son dışişleri bakanları toplantısında AB-İsrail ortaklığının dayanağı olan anlaşmadaki insan hakları hükümlerine ve işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ürünlerin ticaretinin yasaklanmasıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyum için ne gibi önlemler alınabileceğiyle ilgili incelemeler yapılması amacıyla bir teklif sunacağını bildirdi.

Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından görevini eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a devretmeye hazırlanan Borrell, katıldığı son Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Borrell, toplantının ana gündeminin Ukrayna ile Orta Doğu'daki durum ve ABD'deki seçim sonuçları olduğunu söyledi.

"Orta Doğu'da neler olduğunu açıklamak için kelimeleri tükettim." diyen Borrell, yaklaşık 44 bin kişinin öldüğünü, Gazze'nin tümüyle yıkıldığını, öldürülenlerin yüzde 70'inin kadın veya çocuk olduğunu vurguladı.

Borrell, "Yaşlara bakarsanız, en fazla kayıp 9 yaşın altındaki çocuklar." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Meslektaşlarıma, (AB-İsrail) Ortaklık Konseyi'ne insan hakları açısından uyum için hangi kararların alınabileceğinin, ayrıca Uluslararası Adalet Divanı kurallarına göre işgal altındaki topraklarda üretilen ürünlerle ticaret yapmamak için taahhütlerimizi yerine getirdiğimizden emin olma amacıyla hangi önlemlerin alınabileceğinin incelenmesi için bir teklif sunacağım." diye konuştu.

Yüksek Temsilci, "Görevdeki son günüme kadar AB üyesi ülkelerin Filistin devletini sadece sözde değil, somut olarak da desteklemek ve kurulmasını mümkün kılmak için çaba göstermesi için baskı yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Ukrayna

Borrell, Ukrayna ile ilgili, Rusya'nın elektrik altyapısı başta olmak üzere sivil altyapıya yönelik en ağır saldırıları düzenlediğini, Ukrayna'nın desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini anlattı.

AB Yüksek Temsilcisi, "Anlaşmalara varmak ve harekete geçmek için günler, haftalar ve aylar harcıyorsanız jeopolitik bir güç olduğunuzu iddia edemezsiniz. Bu yüzden meslektaşlarıma son çağrım, daha fazla birliktelik ve kararları daha hızlı almak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki seçim sonuçları

Borrell, bakanların ayrıca ABD'nin 47. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesinin ardından "tamamen farklı bir siyasi manzarayla" karşı karşıya olduğunu belirterek, "Avrupalılar, ABD kararlarına tepki vermeyi beklemeden harekete geçmeye hazır olmalılar." ifadelerini kullandı.