Üye Girişi
Haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İnsan Hakları ve Ticaret Üzerine Önlemler Üretecek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İnsan Hakları ve Ticaret Üzerine Önlemler Üretecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, insan hakları ve işgal altındaki topraklarda üretilen ürünlerin ticareti konularında önlemler alınması için bir teklif sunacağını duyurdu. Borrell ayrıca Orta Doğu'daki durumu ve Ukrayna'nın yaşadığı zorlukları da gündeme getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, katıldığı son dışişleri bakanları toplantısında AB-İsrail ortaklığının dayanağı olan anlaşmadaki insan hakları hükümlerine ve işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ürünlerin ticaretinin yasaklanmasıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyum için ne gibi önlemler alınabileceğiyle ilgili incelemeler yapılması amacıyla bir teklif sunacağını bildirdi.

Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından görevini eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a devretmeye hazırlanan Borrell, katıldığı son Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Borrell, toplantının ana gündeminin Ukrayna ile Orta Doğu'daki durum ve ABD'deki seçim sonuçları olduğunu söyledi.

"Orta Doğu'da neler olduğunu açıklamak için kelimeleri tükettim." diyen Borrell, yaklaşık 44 bin kişinin öldüğünü, Gazze'nin tümüyle yıkıldığını, öldürülenlerin yüzde 70'inin kadın veya çocuk olduğunu vurguladı.

Borrell, "Yaşlara bakarsanız, en fazla kayıp 9 yaşın altındaki çocuklar." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Meslektaşlarıma, (AB-İsrail) Ortaklık Konseyi'ne insan hakları açısından uyum için hangi kararların alınabileceğinin, ayrıca Uluslararası Adalet Divanı kurallarına göre işgal altındaki topraklarda üretilen ürünlerle ticaret yapmamak için taahhütlerimizi yerine getirdiğimizden emin olma amacıyla hangi önlemlerin alınabileceğinin incelenmesi için bir teklif sunacağım." diye konuştu.

Yüksek Temsilci, "Görevdeki son günüme kadar AB üyesi ülkelerin Filistin devletini sadece sözde değil, somut olarak da desteklemek ve kurulmasını mümkün kılmak için çaba göstermesi için baskı yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Ukrayna

Borrell, Ukrayna ile ilgili, Rusya'nın elektrik altyapısı başta olmak üzere sivil altyapıya yönelik en ağır saldırıları düzenlediğini, Ukrayna'nın desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini anlattı.

AB Yüksek Temsilcisi, "Anlaşmalara varmak ve harekete geçmek için günler, haftalar ve aylar harcıyorsanız jeopolitik bir güç olduğunuzu iddia edemezsiniz. Bu yüzden meslektaşlarıma son çağrım, daha fazla birliktelik ve kararları daha hızlı almak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki seçim sonuçları

Borrell, bakanların ayrıca ABD'nin 47. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesinin ardından "tamamen farklı bir siyasi manzarayla" karşı karşıya olduğunu belirterek, "Avrupalılar, ABD kararlarına tepki vermeyi beklemeden harekete geçmeye hazır olmalılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı

Mahkeme başkanının isteği tartışma çıkardı

 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

Olaylı kongre partiyi karıştırdı! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti
Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

Kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri! Cemal Enginyurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Enginyurt'un siyasi kariyeri… Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti? Cemal Enginyurt istifa mi etti, neden istifa etti? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.