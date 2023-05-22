AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Batı Balkan ülkelerine 'Ukrayna'yı örnek alın' mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği yolunda Ukrayna'nın çabalarını örnek almasını tavsiye ederek, Sırbistan'ın Rusya ile yakınlığını eleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği yolunda Ukrayna'nın çabalarını örnek almasını tavsiye ederek, Sırbistan'ın Rusya ile yakınlığını eleştirdi.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Batı Balkanlar bölgesinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'dan oluşan 6 ülkenin dışişleri bakanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelindiğini belirten Borrell, Rusya'nın bölgedeki etkisi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Borrell, bu ülkelerin AB'nin Rusya'ya yönelik politikası ve yaptırımlarıyla tümüyle aynı çizgide olmaları gerektiğini değerlendirerek, "Sırbistan'ın Rusya ile yakın ilişkileri sürdürmesinin sadece AB'ye üyelik süreciyle uyumsuz olmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi ulusal çıkarını zedelediğini söylemek istiyorum." dedi.

Belgrad-Priştine Diyaloğu'na da değinen Borrell, "Tansiyon ve karşılıklı provokasyonlar bitmeli." dedi.

AB'nin bu bölgeye genişlemek istediğini vurgulayan Borrell, bu ülkelerin Ukrayna'nın bu yolda ilerleyişini ve yakaladığı hızı örnek almaları gerektiğini söyledi.

Borrell, Batı Balkan ülkelerine reformları hızlandırmaları ve toplumlarını AB üyeliğine hazırlamaları çağrısı yaptı.