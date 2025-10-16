AB, Yeni Akdeniz Paktı ile Bölgesel İşbirliğini Derinleştiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'deki ateşkesten sonra ortaya çıkan yeni realite dahilinde Akdeniz bölgesiyle ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirtti.

Von der Leyen, AB Komisyonunun haftalık toplantısının ardından "Yeni Akdeniz Paktı"nı duyurdu.

Akdeniz bölgesiyle "daha derin bir entegrasyon" üzerinde çalışmak istediklerini ifade eden von der Leyen, "Birbirimizle iş yapmayı basitleştirmeli ve endüstrilerimiz, üniversitelerimiz ve kurumlarımız arasında yeni bağlar kurmalıyız. Bu nedenle bugün komşularımıza net bir teklifte bulunuyoruz. İlerici bir entegrasyon hedefiyle ortak bir Akdeniz alanı yaratalım." diye konuştu.

Von der Leyen, paktın üç ana sütuna odaklandığını belirterek, bunların insan kaynağı, ekonomi, güvenlik hazırlığı ve göç olduğunu söyledi.

Her sütun için 100'den fazla somut proje belirlediklerini dile getiren von der Leyen, "Bu, bir Akdeniz üniversitesi kurmaktan kültürel kurumlarımızı ve sivil toplumlarımızı birbirine bağlamaya kadar uzanıyor." dedi.

Von der Leyen, "Göçü birlikte yönetmekten Kıbrıs'ta yeni bir Avrupa itfaiye merkezi kurmaya kadar uzanıyor ve liste çok daha uzun. Odak noktası, işleri tamamlamaktır. Bu girişimler, 10 güney komşumuzla üzerinde mutabık kalınacak bir eylem planı oluşturacaktır." diye konuştu.

Ursula von der Leyen, Gazze'deki duruma da değinerek, "Hayal edilemez acı ve kayıplara katlandıktan sonra Gazze'deki yıkıcı savaş sona erdi ve bu yalnızca Gazze için değil, aynı zamanda AB ve Akdeniz için de önemli bir anı işaret ediyor. Bölgenin geleceğinin yeniden yazıldığı anı işaret ediyor. Avrupa'nın barış ve refah dolu bir geleceği şekillendirmede payı var." ifadesini kullandı.

"Gazze'nin AB'ye ihtiyacı var"

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, geçen yıl göreve gelen yeni AB yönetiminin bölgeye verdiği önemin "Akdeniz'den sorumlu bir portföy" oluşturulmasıyla açıkça ortaya konulduğunu söyledi.

Suica, bu paktın sıfırdan inşa edilmediğini, bölgeye yönelik daha önceki stratejinin üstüne kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu sefer metodolojimizi değiştirdik, 'aşağıdan yukarıya' bir yaklaşım kullanıyoruz. Bu yaklaşım sadece genel müdürlüklerde, 'Brüksel balonu' denilen çevre içerisinde oluşturulmadı, sahadaki durumu da yansıtıyor. Eşitler arasında bir ortaklık kuruyoruz. Bu sefer bölgenin tüm potansiyelini tespit etmeye çalışarak çok daha ayrıntılı bir şekilde ilerliyoruz."

Mısır, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, Ürdün, İsrail, Filistin, Suriye ve Lübnan'ı içeren paktın, Körfez ülkeleriyle de işbirliğini derinleştirme hedefini içerdiğini anlatan Suica, "Bu nedenle bugün yeni bir sayfa açtığımızı söyleyebiliriz. Elbette Orta Doğu'daki son olaylar ve uzun zamandır beklenen barış, bize daha iyi bir gelecek için umut verecek. Yaptığımız şey, ortak bir Akdeniz alanı yaratmak." dedi.

Suica, AB'nin Gazze için yeniden yapılanma, güvenlik ve yönetişim alanlarında destek verebileceğini kaydederek, "Gazze'de barışın sürdürülebilir olması için güçlü bir uluslararası desteğe yani AB'ye ihtiyaç var. Bu yüzden bu farklı noktalar üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.