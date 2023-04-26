AB'ye Tunus'taki siyasetçilere yönelik gözaltı dalgasıyla ilgili yaptırım uygulaması çağrısı

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin kızı Dr. Yusra Gannuşi'nin de aralarında olduğu gözaltında dalgasında tutuklananların çocukları, avukatları aracılığıyla Avrupa Birliği'ne (AB) faillere kişisel yaptırımlar uygulaması çağrısında bulundu.

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin kızı Dr. Yusra Gannuşi'nin de aralarında olduğu gözaltında dalgasında tutuklananların çocukları, avukatları aracılığıyla Avrupa Birliği'ne (AB) faillere kişisel yaptırımlar uygulaması çağrısında bulundu.

Brüksel'deki Basın Kulübü'nde "Tunus Siyasi Krizi: AB, Cumhurbaşkanı Kays Said ve hükümetine yaptırım uygulamalı" konulu basın toplantısı düzenlendi.

İngiliz avukat Rodney Dixon'ın moderatörlüğündeki toplantıya, tutuklanan Gannuşi'nin kızı Dr. Yusra Gannuşi, Milletvekili Said Ferjani'nin kızı Kaouther Ferjani, aktivist ve ilk kadın siyasi tutuklu Şeyma Issa'nın oğlu Şerif Jaza katıldı.

Gannuşi, babasının demokratik yollarla seçilmiş meclis başkanı ve Tunus'un en büyük partisinin lideri olduğunu belirterek 17 Nisan akşamı ailesiyle iftar sofrasındayken evine yapılan baskın neticesinde gözaltına alındığını söyledi.

Babasının ölüm cezasına varan yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gannuşi, babasının yanı sıra 30 kadar aktivist, önde gelen siyasetçi, hukukçu, gazeteci, sendikacının da "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklandığını, "aslında tek yaptıklarının Said'in ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmasına ve insan hakları ihlallerine karşı çıkmak olduğunu" söyledi.

Gannuşi, tutuklamaların ülkede sürekli olarak kötüleşen ekonomi, yükselen enflasyon, temel ihtiyaçların kıtlığının yaşandığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Said'in bunlarla mücadele etmek yerine, "başarısızlıklarını muhalefeti suçlayarak ve günah keçisi ilan ederek bastırmaya çalıştığını" dile getirdi.

AB'yi ülkenin durumundan sorumlu olanlara yaptırım uygulamaya davet eden Gannuşi, "Kays Said'in çözüm değil, problemin kendisi olduğunu anlamanın ve Said sonrası döneme hazırlık yapmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum." dedi.

Kötü cezaevi koşulları

Ferjani de milletvekili babasının 27 Şubat'ta gözaltına alındığını, 60 kişi kapasiteli hücrede 120 kişinin kaldığını, sağlık durumunun kötüleştiğini söyledi.

60 gündür babasından haber alamadığını belirten Ferjani, AB'den Tunus'taki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ve temel insan haklarına saygı duyulmasını istemesini, ülkenin otoriter rejime dönüşen gidişatını kınamasını talep etti.

Jaza da ülkenin ilk kadın siyasi tutuklusu olan annesinin 22 Şubat'ta sokakta tutuklama emri olmaksızın gözaltına alındığını, siyasi fikirlerini açıkça söylediği için 10 yıla kadar cezayla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Şerif Jaza, AB'nin insan onuru, adalet, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi ilkelere taahhüdü gereğince Tunus'taki durum karşısında harekete geçmesi gerektiğini savundu.

AB'ye başvuru

Avukat Dixon da AB'nin yaptırım rejiminin Tunus'taki insan hakları ihlallerinin failleri için de geçerli olması gerektiğini ifade ederek AB'ye Tunus'taki durumun sorumlularından oluşan bir liste sunduklarını, bu kişilerin seyahat ve mali kaynak sağlanması yasağı ile mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara maruz bırakılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Tunus'ta bir süredir siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı dalgası yaşanıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said şubatta başlayan dalganın ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlarından" kaynaklandığını söylemişti.