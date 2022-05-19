AB'ye giren Ukraynalıların sayısı 6,3 milyona ulaştı - Haberler

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AB'ye giren Ukraynalıların sayısı 6,3 milyona ulaştı

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
AB'ye giren Ukraynalıların sayısı 6,3 milyona ulaştı

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, Rusya'nın saldırısı sonrası ülkelerinden ayrılarak AB ülkelerine giren Ukraynalıların sayısının 6,3 milyona ulaştığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, Rusya'nın saldırısı sonrası ülkelerinden ayrılarak AB ülkelerine giren Ukraynalıların sayısının 6,3 milyona ulaştığını açıkladı.

Frontex'ten yapılan açıklamaya göre, Ukraynalılar kendi ülkelerinin yanı sıra Moldova'dan gelerek AB ülkelerine girdi.

En fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi. Polonya'da 3,4 milyon Ukraynalı bulunduğu, diğer komşu ülkelerden Romanya'ya 1,8 milyon, Macaristan'a 650 bin, Slovakya'ya 420 bin kişinin geçtiği belirtildi.

Günde ortalama 32 bin Ukraynalının sınırlardan geçerek AB ülkelerine girdiği kaydedildi.

Son günlerde Ukrayna'ya girenlerin sayısında ise artış görülüyor. Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana ülkeye 2 milyon kişi girdi. Bunların yarısını Ukrayna vatandaşları oluşturdu.

Son 10 günde AB sınırlarından Ukrayna'ya girenlerin sayısı günlük ortalama 32 bine ulaştı.

Ukrayna vatandaşları AB ülkelerine vizesiz giriş yapabiliyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Avrupa Birliği, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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